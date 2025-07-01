Мероприятие в честь Дня ветеранов боевых действий прошло в Подольске

В Подольске прошло торжественное мероприятие в честь Дня ветеранов боевых действий. Его провели на площади Славы, сообщили в администрации округа.

В регионе до этого утвердили участников программы «Герои Подмосковья», рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В рамках мероприятия в Подольске участники почтили память погибших в Афганистане и Чечне минутой молчания. После этого они возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам.

Церемония продолжилась у монумента «Вечная память всем павшим в боях за Отечество» в Лемешово. Там прошел митинг-реквием, а также возложение цветов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре «Ясенки».