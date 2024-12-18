Мероприятие «Зимние рекорды» пройдет в парках Подмосковья

В субботу, 21 декабря, в 80 парках Подмосковья проведут спортивное общеобластное мероприятие «Зимние рекорды», для гостей подготовят массовые забеги, мастер-классы по зимним видам спорта и фан-встречи с профессиональными спортсменами. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, например, во Фрязинском лесопарке состоится встреча с мастером спорта России Татьяной Грибановой, кандидатом в мастера спорта России Александром Романовым и кандидатом в мастера спорта СССР Сергеем Бодуновым, а также пройдут мастер-класс по спортивному ориентированию на лыжах и зимние эстафеты. В парке Мира в Мытищах проведут массовый забег от «5 верст», мастер-класс на льду от школы «Авангард» и так далее.

Мероприятия организуют при информационной поддержке областного Минкульттуризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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