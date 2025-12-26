Мероприятия «Новый год в Подмосковье» и «Рождество в Подмосковье» пройдут в парках Московской области

Праздничные общеобластные мероприятия «Новый год в Подмосковье» и «Рождество в Подмосковье» пройдут в парках региона в январе. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках мероприятия, посвященного Новому году, 2 января в парке Шаховской пройдет концерт, встреча с Дедом Морозом, выставка «Княгиня Шаховская». В Кашире посетителей городского парка ждет хоровод, концертом и массовое катание на коньках.

В ходе мероприятие «Рождество в Подмосковье» 7 января в Жуковском организуют народные забавы и мастер-классы по созданию рождественских ангелов и свечей. В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде пройдет театрализованное представление «Вертеп», выставка об истории новогодних игрушек и мастер-класс по росписи шаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о выставках, которые будут проходить в музеях региона в период праздников.