Мероприятия в рамках Недели космоса прошли в колледже «Подмосковье»

Мероприятия в рамках Недели космоса, приуроченной ко Дню космонавтики, прошли в колледже «Подмосковье». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Так, во всех подразделениях колледжа провели Гагаринский урок «Космос — это мы». В его рамках учащиеся участвовали в интеллектуальных играх и викторинах, интерактивных занятиях, тематических кинопоказах.

«Космическая тематика была органично интегрирована в профессиональные дисциплины, а проявленные творческие способности студентов нашли отражение в подготовке макетов для выставки», — отметили в министерстве.

