Месяц безопасности на железных дорогах стартовал в Подмосковье

В Подмосковье по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой начался месяц безопасности на железной дороге.

В акции участвуют все органы системы профилактики, силовые ведомства и РЖД. В течение месяца железнодорожники и машинисты будут проводить встречи со школьниками. Также будут организованы родительские собрания на тему профилактики зацепинга. В соцсетях опубликуют тематические материалы и видеоролики.

Как отметила Мишонова, с 2021 года число происшествий с детьми на железной дороге увеличилось на 56%. Также за три года число пострадавших зацеперов выросло в шесть раз. С начала текущего года травмы получили 14 детей, в том числе десять зацеперов. Трое экстремалов погибли.

Детский омбудсмен подчеркнула, что важно предложить зацеперам альтернативу. Это может быть спорт или волонтерская деятельность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по созданию новых пешеходных переходов через железную дорогу.