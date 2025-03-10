Методику оценки деятельности управляющих организаций утвердили в Подмосковье
В Подмосковье утвердили методику оценки работы УК
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье была разработана и утверждена методика оценки работы управляющих организаций. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
При создании рейтинга УК будут учитываться такие параметры, как организация работы в единой диспетчерской службе, отсутствие просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и региональными операторами, наличие аварийно-диспетчерской службы. Также на позицию организации в списке будут влиять полнота размещения информации в ГИС ЖКХ и наличие общедомовых приборов учета.
Как отметил зампред Правительства Подмосковья — глава министерства Владислав Мурашов, оценка работы организаций проводится каждый квартал. Первый рейтинг УК представят уже в апреле. Он будет доступен на сайте министерства.
Подробная информация о методике оценки деятельности УК представлена здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе началась уборка территорий после зимнего периода.