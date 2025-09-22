Международная акция «Единый час духовности. Голубь мира» прошла в Подольске

В Подольске в Международный день мира прошла международная акция «Единый час духовности. Голубь мира». В ее рамках в небо выпустили белых голубей.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о праздновании Дня семьи, любви и верности.

Акция прошла во Дворце молодежи. В ней приняли участие воспитанники и педагоги учреждения.

В рамках акции выступили участницы танцевального коллектива «Юлион». Также прошел мастер-класс, на котором изготовили более 100 бумажных голубей с оливковыми ветвями. Их подарили жителям города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с 90-летием митрополита Ювеналия.