Международная акция «Единый час духовности. Голубь мира» прошла в Подольске
В Подольске в Международный день мира выпустили в небо белых голубей
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Подольске в Международный день мира прошла международная акция «Единый час духовности. Голубь мира». В ее рамках в небо выпустили белых голубей.
Акция прошла во Дворце молодежи. В ней приняли участие воспитанники и педагоги учреждения.
В рамках акции выступили участницы танцевального коллектива «Юлион». Также прошел мастер-класс, на котором изготовили более 100 бумажных голубей с оливковыми ветвями. Их подарили жителям города.
