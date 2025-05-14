Международный день медицинской сестры отметили в Московской области
В Подмосковье отметили Международный день медсестры
Фото: [МООП РЗ РФ]
Международный день медицинской сестры отметили в Подмосковье. Мероприятия прошли при поддержке профсоюза работников здравоохранения РФ, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
«Медицинские сестры — это не просто специалисты своего дела, это люди особого призвания. Их профессионализм, чуткость и внимание к пациентам заслуживают глубочайшего уважения и признания», — отметила председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.
В рамках празднования в Истринской и Лыткаринской больницах вручили награды лучшим медсестрам. В Подольске прошло масштабное празднование с участием детской и областной клинической больниц, роддома и филиалов Домодедовской городской стоматологической поликлиники.
В Королевской больнице провели тематический квиз, в Никольском подразделении Одинцовской областной больницы — конкурс профессионального мастерства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником фельдшеров области.