Международный день медицинской сестры отметили в Московской области

«Медицинские сестры — это не просто специалисты своего дела, это люди особого призвания. Их профессионализм, чуткость и внимание к пациентам заслуживают глубочайшего уважения и признания», — отметила председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.