Международный день медицинской сестры отметили в Московской области

В Подмосковье отметили Международный день медсестры

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Фото: [МООП РЗ РФ]

Международный день медицинской сестры отметили в Подмосковье. Мероприятия прошли при поддержке профсоюза работников здравоохранения РФ, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Медицинские сестры — это не просто специалисты своего дела, это люди особого призвания. Их профессионализм, чуткость и внимание к пациентам заслуживают глубочайшего уважения и признания», — отметила председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.

В рамках празднования в Истринской и Лыткаринской больницах вручили награды лучшим медсестрам. В Подольске прошло масштабное празднование с участием детской и областной клинической больниц, роддома и филиалов Домодедовской городской стоматологической поликлиники.

В Королевской больнице провели тематический квиз, в Никольском подразделении Одинцовской областной больницы — конкурс профессионального мастерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником фельдшеров области.

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