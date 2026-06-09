Международный день привлечения внимания к ж/д переездам прошел в столичном регионе
На ж/д переездах столичного региона провели акцию на тему безопасности
Фото: [МЖД]
Международный день привлечения внимания к переездам прошел более чем на 300 железнодорожных переездах Московской железной дороги. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
Цель акции — напомнить водителям о важности соблюдения ПДД при пересечении железной дороги. В ее рамках сотрудники МЖД и Госавтоинспекции провели профилактические беседы с водителями и раздали им тематические памятки.
Кроме того, в ходе акции железнодорожники выстроились у переездов в линию с баннерами по безопасности.
В течение июня у пяти переездов МЖД в Московской, Брянской, Орловской и Смоленской областях, где происходили аварии, будут стоять информационные щиты.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых переходов через железнодорожные пути.