Международный фестиваль «Российская шахматная корона» прошел в Красногорске

В Красногорске прошел первый международный фестиваль «Российская шахматная корона». Об итогах турнира рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Призовой фонд фестиваля составил 7,5 млн рублей. В его рамках в течение 10 дней провели четыре турнира. За победу боролись свыше 500 спортсменов из 20 стран мира.

В рамках первого турнира выступили 120 обладателей международных званий, по 25 мужских и женских гроссмейстеров, 55 международных и мастеров ФИДЕ.

В блиц-турнире приняли участие 300 спортсменов, а в соревнованиях по быстрым шахматам — 500 человек. В главном турнире участвовали свыше 100 обладателей международных званий ФИДЕ.

В Красногорске также проходил Шахматный лагерь Сергея Карякина. Для участников организовали тренировки, мастер-классы и практические разборы.

