Международный форум особых экономических зон открылся в Дубне

В Дубне открылся II Международный форум особых экономических зон, на котором собрались представители 53 особых и свободных экономических зон из 15 стран мира, включая Иран, Нигерию, Кубу, Эфиопию, ОАЭ и другие. Об этом сообщили в администрации округа.

Участников ждут панельные сессии по инфраструктурному развитию, законодательному регулированию особых экономических зон, промышленному туризму, подписание соглашений о сотрудничестве и не только. В ходе открытия мероприятия к участникам форума обратился директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин. Он выразил благодарность российскому Министерству экономического развития, Правительству Московской области, Министерству инвестиций, промышленности и науки Московской области и ОЭЗ «Дубна» за поддержку и организацию мероприятия.

«В этом году в форуме принимает участие большое количество представителей федеральных органов власти, бизнеса, экспертного сообщества. В ходе форума мы затронем такие темы, как нормативно-правовое регулирование, цели устойчивого развития, промышленный туризм, обсудим кооперацию между нашими странами в рамках взаимодействия по международной кооперации и экспорту», — сказал он.

Гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, в свою очередь, подчеркнул важность взаимодействия бизнеса и государственных структур, чтобы достичь технологического суверенитета и устойчивого развития.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.