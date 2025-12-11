Межведомственный семинар по вопросам поддержки участников СВО начался в Подмосковье
Семинар по вопросам поддержки бойцов СВО и их семей стартовал в Подмосковье
Фото: [Министерство социального развития МО]
Межведомственный семинар по взаимодействию в сфере поддержки участников СВО и членов их семей стартовал в Подмосковье, сообщает Министерство социального развития Московской области.
Мероприятие проходит в Доме правительства региона при поддержке Российского общества «Знание». В его рамках вручили благодарственные письма полпреда президента РФ в ЦФО и благодарности губернатора Подмосковья.
Семинар продлится два дня. Участников ждут лекции и мастер-классы на тему социально-психологических особенностей работы с ветеранами и их семьями, их поддержки и адаптации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области поддерживают участников СВО, столкнувшихся с инвалидностью.