Межведомственный семинар по вопросам поддержки участников СВО начался в Подмосковье

Межведомственный семинар по взаимодействию в сфере поддержки участников СВО и членов их семей стартовал в Подмосковье, сообщает Министерство социального развития Московской области.

Мероприятие проходит в Доме правительства региона при поддержке Российского общества «Знание». В его рамках вручили благодарственные письма полпреда президента РФ в ЦФО и благодарности губернатора Подмосковья.

Семинар продлится два дня. Участников ждут лекции и мастер-классы на тему социально-психологических особенностей работы с ветеранами и их семьями, их поддержки и адаптации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области поддерживают участников СВО, столкнувшихся с инвалидностью.