Михаил Хайкин: на пляжах Подмосковья в этом сезоне ожидаем 1,5 млн посетителей

В Министерстве благоустройства Московской области рассказали, как в регионе развивают пляжные территории. Их в Подмосковье 164: 115 муниципальных и 49 частных.

«Каждый год мы готовим более 150 территорий для отдыха у воды к летнему сезону. В прошлом году наши пляжи посетило более 1,3 млн человек, а в этом сезоне мы ожидаем 1,5 млн посетителей», — отметил зампред Правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

С начала этого сезона наибольшей популярностью среди областных пляжей пользовались следующие: Дзержинский карьер в Люберцах, Волкуша в Лыткарино, парк-озеро «Заря» в Балашихе. Их посетили 55 тыс., 35,8 тыс. и 32,8 тыс. человек соответственно.

В 2025 году в регионе были открыты два новых пляжа — на набережной Синички в Красногорске и на набережной Коломенка в Коломне, а также два новых места отдыха —на Южном озере в Черноголовке и на Пугачевской плотине в Шаховской.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности на пляжах региона и поддержания порядка на таких территориях.