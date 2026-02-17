Михаил и София стали самыми популярными именами для новорожденных в Подмосковье

В Министерстве социального развития Московской области рассказали о самых редких и самых популярных именах для новорожденных детей с начала текущего года.

Так, чаще всего родители называли новорожденных сыновей Михаилами, Александрами, Тимофеями, а дочерей — Софиями, Аннами и Василисами.

Рейтинг наиболее редких имен возглавили имена Митрофан и Прасковья. Также в числе необычных имен для мальчиков — Аникей, Велеслав, Ефимий, Спиридон, Фаддей. Для девочек — Аполлинария, Весна, Милолика, Полианна, Устинья.

Также в этом году в области нередко давали новорожденным двойные имена — Август-Павел, Лио-Леонид, Жан Артур, Яков-Робсон, Алла-Есения и Кира-Мария.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность развития перинатальных центров для снижения младенческой смертности.