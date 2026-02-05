Минэкологии Подмосковья намерено взыскать ущерб с организатора незаконных свалок в Ленинском округе

Министерство экологии и природопользования Московской области намерено взыскать ущерб с организатора незаконных свалок в Ленинском округе. Это порядка 250 тыс. рублей.

Навалы мусора были обнаружены в селе Булатниково, в том числе на участке ном для индивидуального жилищного строительства.

Как показало исследование, сумма причиненного ущерба составляет 252 тыс. рублей. На владельца участка уже подано исковое заявление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом законе о размещении НТО на частной земле.