В Подмосковье скоро стартует грибной сезон: уже фиксируются первые находки — появляются строчки, сморчки, саркосцифы и другие ранние виды. В Министерстве экологии и природопользования Московской области посоветовали быть осторожными и не трогать краснокнижные грибы.

По оценкам биологов, в этом году ожидается богатый урожай: обильное увлажнение почвы в сочетании с ускоренным потеплением создает благоприятные условия для активного роста грибов. Однако любителям «тихой охоты» стоит проявить бдительность. На территории региона произрастает 27 видов грибов, включенных в Красную книгу Московской области. Их сбор расценивается как нарушение закона и влечет административную ответственность.

«Очень многие особо охраняемые виды похожи на обычные грибы, которые привыкли собирать жители, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Вплоть до сходства названий: боровик укореняющийся, подберезовик разноцветный, груздь лиловеющий, сыроежки — золотистая, разнолистная, зеленоватая — и так далее. Поэтому нужно быть предельно внимательными, чтобы не срезать краснокнижный гриб. Тем более что многие из охраняемых видов относятся к условно съедобным или несъедобным вообще».

С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в Кодексе об административных правонарушениях Московской области, ужесточающие ответственность за сбор, продажу и уничтожение краснокнижных грибов. Согласно новым нормам, размеры штрафов составят:

— для граждан — от 1 000 до 3 000 рублей;

— для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей;

— для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.

Эти меры призваны защитить редкие виды грибов от истребления и сохранить биологическое разнообразие региона.

