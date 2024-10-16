Минэкологии Подмосковья: заказник «Малая Лобца» в Лотошино получил четкие границы

Сведения о границах государственного природного заказника областного значения «Малая Лобца» в Лотошино внесли в Единый государственный реестр недвижимости. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

В ведомстве уточнили, что теперь в регионе смогут осуществлять более эффективный контроль за соблюдением режима особой охраны. На территории заказника расположены особо ценные природные комплексы и объекты, а также виды, занесенные в Красную книгу Московской области.

При обследования ООПТ специалисты подтвердили, что здесь обитают жуки навозник весенний и рогачик скромный, малый подорлик, пчела ляфрия горбатая, белый аист, черный коршун, бурый медведь и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.