Минэнерго Подмосковья: энергетики устраняют нарушения в работе энергообъектов из-за непогоды

Подмосковные энергетики оперативно ликвидируют технические нарушения, которые возникли на энергообъектах в связи с непогодой. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Так, с вечера 1 мая компании «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго» перешли на особый режим работы. Он предполагает полную мобилизацию всех доступных сил и средств.

Сейчас в округах, расположенных на северо-западе и севере Подмосковья, отмечаются технарушения в работе энергообъектов. В восстановлении электроснабжения задействована 451 бригада, в составе — более 1,7 тыс. специалистов и 658 единиц спецтехники.

Энергетики региона взаимодействуют с территориальными подразделениями МЧС, органами власти и метеорологами. Ведется постоянный мониторинг погодных условий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по ликвидации последствий непогоды в области.