В ГУРБ Подмосковья рассказали о новой схеме для обмана абитуриентов

В Главном управлении региональной безопасности Московской области предупредили абитуриентов и их родителей о новой схеме мошенников, нацеленной на будущих студентов.

Так, аферисты от имени вузов публикуют в интернете объявления и предлагают либо зарегистрироваться в «списках предзачисления», либо воспользоваться специальными «квотами», либо пройти «экспресс-курсы», гарантирующие поступление.

Если пройти по ссылке в объявлении, откроется поддельный сайт вуза. На этом портале абитуриента попросят ввести персональные данные и реквизиты карты для внесения предоплаты. Если указать эту информацию, мошенники получат доступ к банковским счетам.

«Прежде чем оплачивать какие-либо услуги вуза, будьте внимательны! Рекомендуем найти учреждение в каталоге Минобрнауки и использовать ссылку на его официальный сайт. Берегите свои деньги и личные данные!» — призвали жителей.

Ранее в прокуратуре Подмосковья рассказали, что в Пушкино вынесли приговор участнику группы телефонных мошенников.