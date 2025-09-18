Мининвест: Подмосковье — лидер в стране по количеству роботов
Подмосковье признано лидером в РФ по числу роботов на промышленных предприятиях
Фото: [пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области]
Подмосковье признано лидером в России по числу роботов на промышленных предприятиях. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Зиновьева приняла участие в пленарном заседании Второго международного технологического конгресса. Она сообщила, что в Подмосковье работает свыше 9% промышленных роботов России. По итогам 2024 года, в работе областных предприятий использовалось более 1,9 тыс. роботов.
«Уже сегодня подмосковная промышленность занимает первое место по уровню роботизации. Для дальнейшего стимулирования этих процессов в регионе подготовили ряд целевых программ поддержки, которые будут введены в ближайшее время», — отметила Зиновьева.
К примеру, в октябре начнет действовать мера поддержки для производителей промышленных роботов. Это льготная аренда промышленных помещений в государственных индустриальных парках. А в январе введут меру поддержки для проектов, которые предусматривают возведение предприятий по выпуску промышленных роботов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с производителями робототехники и обсудил с ними планы по локализации.