Мининвеста Подмосковья: сроки получения статуса резидента ОЭЗ сокращают в регионе

В Подмосковье продолжают сокращать сроки вынесения заключения о присвоении статуса резидента особой экономической зоны. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Процесс оптимизации взаимодействия между бизнесом и органами власти в Московской области не прекращается. Если ранее на рассмотрение документов для заключения соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ отводилось 40 дней, то теперь в связи с новым действующим положением Закона об ОЭЗ решение выносится в течение 15 рабочих дней», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в регионе стараются сократить и этот срок. Она уточнила, что аналогичные сроки установлены и для внесения изменений в уже действующее соглашение, чтобы резиденты могли более оперативно менять свою инвестиционную стратегию в зависимости от обстоятельств.

В ведомстве уточнили, что для этого в Подмосковье вместо Экспертного совета ОЭЗ утвердили новый коллегиальный орган — Комиссию по рассмотрению документов, представляемых для заключения или изменения соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность самореализации молодых специалистов в ОЭЗ.