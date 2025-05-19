Министерство энергетики Подмосковья: в регионе стартуют плановые отключения горячей воды

В Министерстве энергетики Московской области предупредили жителей региона о плановых отключениях горячей воды. Они стартуют в ближайшее время.

График отключений доступен на Карте коммунальных услуг МКД по этой ссылке. На сайте нужно указать интересующий адрес. Горячую воду отключают не более чем на 14 дней.

Также на портале можно подписаться на бот «Плановые отключения МО», узнать контактную информацию об управляющих компаниях, подать обращение в муниципальную администрацию.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о планах по модернизации систем водоотведения и водоснабжения в области. На эти цели направят около 55 млрд руб.