Министерство здравоохранения Подмосковья запустило ИИ-аналитику работы медучреждений
Проект по ИИ-аналитике работы медучреждений запустили в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
Министерство здравоохранения Московской области запустило новый ИИ-сервис по аналитике работы медицинских учреждений. Система обрабатывает обезличенные данные о посещениях поликлиник. В дальнейшем она будет анализировать информацию о лечении в стационарах.
«Новый ИИ-аналитик позволяет за считанные минуты получать информацию, для подготовки которой раньше требовались десятки ежедневных и еженедельных отчетов», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Сервис позволяет определить, в каких учреждениях растет нагрузка, увеличивается ли время ожидания приема, растет ли число обращений с определенными заболеваниями.
Сейчас проект реализуется в пилотном режиме используется на уровне министерства. Осенью доступ к сервису получат медучреждения региона.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.