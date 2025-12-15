Министерство ЖКХ Подмосковья завело официальный канал в мессенджере MAX

В национальном мессенджере MAX появился официальный канал Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь в мессенджере можно узнать о модернизации объектов водоснабжения и водоотведения региона, капремонте МКД, работе учебно-курсового комбината ЖКХ, строительном контроле в регионе, работе водоканалов области.

Ранее сообщалось, что в российском мессенджере запустили голосового помощника в формате чат-бота для школьников Подмосковья.