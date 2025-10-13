В Подмосковье запустили голосового помощника для школьников в формате чат-бота в мессенджере МАХ

В Подмосковье запустили голосового помощника для учащихся младших классов. Он действует в формате чат-бота в национальном мессенджере МАХ. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Помощник «Соня» был запущен Минобразования региона и образовательной платформой «Учи.ру». Сейчас проект доступен в мессенджере в пилотном режиме и тестируется учащимися и педагогами 10 областных школ.

«Соня» будет помогать детям разбираться в школьной программе, объясняя сложные вещи простыми словами. Задать вопрос можно голосом или текстом. При этом действует фильтр, ограничивающий темы, которые не подходят детям младшего возраста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность использования ИИ и современных технологий в сфере образования.