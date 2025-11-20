Министерство ЖКХ: в Подмосковье выполнили план по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения к зиме

В Подмосковье на 100% выполнили план по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения к зимнему периоду. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области по итогам заседания с участием профильных министерств и ассоциации председателей советов МКД региона.