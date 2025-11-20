Министерство ЖКХ: в Подмосковье выполнили план по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения к зиме
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
В Подмосковье на 100% выполнили план по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения к зимнему периоду. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области по итогам заседания с участием профильных министерств и ассоциации председателей советов МКД региона.
«В этом году в рамках подготовки к зиме все 56 округов провели профилактические работы на 2,5 тыс. объектах водоснабжения и водоотведения», — рассказал глава министерства Кирилл Григорьев.
Министр отметил, что в регионе промыли свыше 800 резервуаров чистой воды и заменили более 1,7 тыс. единиц запорной арматуры.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области будет реконструировано 150 объектов водоснабжения и водоотведения.