Министр энергетики Подмосковья проконтролировал ход подготовки к отопительному сезону в Химках

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов вместе с командой провел в Химках выездное совещание, а также организовал комплексный объезд объектов системы тепло- и электроснабжения совместно с главой городского округа Еленой Земляковой и сотрудниками ТСК «Мосэнерго», сообщили в пресс-службе администрации округа. Они посетили центральные тепловые пункты, подстанции и котельные.

«У нас составлен большой план работ, который мы защищали у губернатора [Московской области Андрея Воробьева] вместе с руководителем ТСК „Мосэнерго“ и главой. Задача сделать так, чтобы минимизировать количество жалоб, потому что мы работаем для жителей, чтобы жители чувствовали нашу заботу и самое главное тепло в осенне-зимний период», — сказал Воропанов.

Летом 2025 года по инвестиционной и ремонтной программам ТСК «Мосэнерго» обновят более 20 км теплосетей, проведут автоматизацию котельных и установку устройств плавного пуска в 99 ЦТП. Так, например, уже ведется реконструкция разводящих тепловых сетей на улицах Панфилова и Бабакина.

«Впереди — еще очень много работы, а до нового отопительного сезона осталось чуть больше двух месяцев. Вместе с командой Министерства энергетики Московской области выработали механизмы для эффективного взаимодействия», — отметила Землякова.

Помимо этого, в округе реализуют программу повышения надежности электросетей. В нее входят 18 объектов строительства и реконструкции, восемь трансформаторных и распределительных подстанций и 34 км кабельных линий электропередачи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.