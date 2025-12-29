Министр энергетики Подмосковья встретился с ветеранами СВО и их семьями

Глава Министерства энергетики Московской области Сергей Воропанов в преддверии зимних праздников встретился с подшефными ветеранами специальной военной операции и их семьями.

Минэнерго региона и подведомственные организации на постоянной основе оказывают поддержку бойцам спецоперации и их семьям. Так, энергетики помогают решать бытовые и социальные вопросы, оказывают адресную помощь, поддерживают гуманитарные инициативы и восстановительные работы на новых территориях.

Участниками встречи стали три ветерана СВО. Сейчас они принимают активное участие в общественной деятельности, проводят уроки мужества в образовательных учреждениях. В ходе встречи Воропанов поздравил одного из бойцов с рождением ребенка.

«Мы сопровождаем ветеранов, которые возвращаются к мирной жизни, и параллельно выполняем свою профессиональную задачу – восстанавливаем инфраструктуру там, где это жизненно необходимо людям», – подчеркнул Воропанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о поддержке участников СВО в регионе.