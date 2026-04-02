Министр ЖКХ Подмосковья проверил ход строительных работ на коммунальных объектах

Одной из точек стал Сергиев Посад. В 2026 году здесь достроят новые очистные сооружения. Готовность объекта составляет 70%. Работы ведутся в графике.

Еще одни очистные сооружения строятся в Сватково с конца 2025 года. Здесь уложили фундаментные плиты блока биологической очистки, технологического здания и пожарных резервуаров, а также отлили монолитный резервуар-усреднитель.

В Пушкино реконструируют ВЗУ №14. После модернизации его мощность составит 4,5 тыс. кубометров. Объект обеспечит надежным водоснабжением 17 тыс. жителей. На ВЗУ № 8 заменят резервуары, ожидается поставка оборудования.

«В этом году проведем 96 мероприятий по строительству, реконструкции или капитальному ремонту на ключевых объектах и сетях. Работы будут вестись вне зависимости от сезона и без прекращения подачи коммунальных услуг жителям», — отметил Григорьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах модернизации коммунальной сферы в регионе.