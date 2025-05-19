Минсельхозпрод Подмосковья: лосю, которого сбила машина в Истре, оказывают необходимую помощь

Лосю, которого сбила машина в Истре, оказывают необходимую ветеринарную помощь. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Случившееся вызвало беспокойство большого количества неравнодушных жителей.

Министерство держит на контроле работу по оказанию помощи животному. На место инцидента прибыли специалисты государственной ветеринарной службы.

У животного выявлены серьезные травмы. По словам ведущего ветеринарного врача Истринской ветеринарной станции Андрея Самойлова, речь идет о повреждениях задних тазовых конечностей.

Лосенку оказали первую помощь. Учитывая его тяжелое состояние, было принято решение осуществить безопасную седацию и транспортировать животное в национальный парк «Лосиный остров». Главная задача — позаботиться о животном и поступить с ним максимально гуманно.

«Реабилитация занимает от 14 до 21 дня. Еще будет собираться консилиум ветеринарных врачей и конкретно изучать данный случай. Травма, которую получил лось, очень серьезная, она связана с потерей задних тазовых конечностей, то есть их чувствительности нет. Если животное восстановится, то будет ходить. Но это все индивидуально», — рассказал специалист.

Ранее сообщалось, что прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося и неоказание своевременной помощи пострадавшему животному.