Минстрой Подмосковья: 17 новых школ откроется в регионе в этом году

В 2025 году в Подмосковье откроют 17 новых школ. О планах по вводу учреждений рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Первая в этом году школа открылась в январе. Это учреждение на 1,1 тыс. мест, построенное в ЖК «ЭКО Видное» в Ленинском округе. Школа стала частью образовательного комплекса СОШ №11.

В числе остальных учреждений, открыть которые планируется в этом году, — новые школы в Зарайске, Красногорске, Ленинском округе, Одинцово, Ступино, Домодедово.

Также это учреждения, в которых проводят реконструкцию с возведением пристроек: Внуковская школа в Дмитрове, Немчиновский лицей в Одинцово, Гимназия №13 в Долгопрудном, школа №1 в Королеве, Гимназия №5 в Солнечногорске, школа №5 в Богородском округе.

Кроме того, это новые учебные корпуса к школам №29 в Подольске и к СОШ №3 в Чехове, а также воспитательно-образовательные комплексы в Дзержинском и Химках.

В результате открытия новых учреждений в области будет создано более 11 тыс. мест для учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства воспитательно-образовательного комплекса в Котельниках.