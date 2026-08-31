Минтранс Подмосковья: более 260 тыс. км пути обследовали на МЖД мобильными средствами диагностики

С начала 2026 года на Московской железной дороге с помощью диагностических комплексов обследовано 264 тыс. км железнодорожного пути. Проверки проводятся для обеспечения безопасности движения поездов и бесперебойности пассажирских и грузовых перевозок, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

На вагоны-путеизмерители пришлось 105 тыс. км, на вагоны-дефектоскопы – 88 тыс. км, с помощью мобильных диагностических комплексов проверили 48 тыс. км пути, самоходные диагностические комплексы обследовали 23 тыс. км. Современные диагностические технологии позволяют железнодорожникам своевременно выявлять и устранять неисправности, а также повышать надежность инфраструктуры. Особое внимание уделяется контролю за состоянием пути на интенсивных участках, таких как МЦК и МЦД, грузонапряженных линиях, а также на участках со скоростным движением. Работы по обследованию инфраструктуры проводятся по специальному графику и не влияют на движение поездов.

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