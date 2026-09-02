Деменция наступает: число больных взлетит на 75%

Через 15 лет количество пациентов с деменцией может подскочить на три четверти, а тех, кто останется доживать свой век в четырех стенах, станет больше в два раза — финские ученые обнародовали пугающую статистику, которая заставляет по-новому взглянуть на стремительное старение нации. Об этом сообщает Scandinavian Journal of Public Health (SJPH).

Исследователи из Скандинавского журнала общественного здравоохранения взяли за основу национальные медицинские базы Финляндии за 2000–2018 годы и построили несколько сценариев вплоть до 2040 года. В расчет пошли не только чистая заболеваемость, но и смертность, общая продолжительность жизни, а главное — доступность специализированных пансионатов.



Итог оказался мрачнее пессимистичных ожиданий: даже если частота новых случаев внезапно пойдет вниз, демографический молот все равно раздавит систему ухода. Авторы работы подчеркивают: основной двигатель эпидемии — не какой-то вирус, а банальное постарение популяции. Люди живут дольше, мозг стареет, и бремя ложится на семьи.

Самый тревожный пункт прогноза — резкий скачок числа пациентов, которых родственники вынуждены досматривать дома. При сохранении текущего дефицита стационарных мест этот показатель удвоится, а то и перекроет двукратный порог.



Ранее ученые нашли неочевидный признак деменции, который проявляется задолго до первых симптомов.