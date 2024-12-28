Минтранс Подмосковья: дорожники обеспечат безопасный проезд на дорогах в новогодние праздники

Подмосковный оперативный дорожный штаб будет продолжать осуществлять мониторинг дорожной ситуации и взаимодействие с экстренными службами в новогодние праздники в круглосуточном режиме, в ежедневных работах на дорогах задействуют около 1 тыс. единиц спецтехники. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В новогоднюю ночь и первые дни января ожидаются небольшие осадки, дорожные службы Подмосковья обеспечат бесперебойную работу техники и безопасность всех участников дорожного движения», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, при ухудшении погодных условий в первую очередь внимание уделят уборке снега и противогололедной обработке на наиболее опасных участках — мостах, эстакадах, крутых поворотах и съездах. В ведомстве добавили, что в этом зимнем сезоне в регионе заготовили более 1,5 млн тонн противогололедных материалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.