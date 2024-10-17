Минтранс Подмосковья обработал более 70 тысяч заявлений, связанных с деятельностью такси, с начала года

С начала 2024 года в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области через региональный портал госуслуг поступило более 70 тысяч заявлений на предоставление, аннулирование действия разрешения на такси, более 54 тысяч из них получили положительное решение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Всего на сегодняшний день в Подмосковье работают порядка 105 тысяч такси и более 34 тысяч перевозчиков. При этом число выдаваемых министерством разрешений постоянно растет», — говорится в сообщении.

Получить разрешение могут юридические лица, самозанятые и индивидуальные предприниматели. Подать заявление можно по ссылке или в МФЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.