Минтранс Подмосковья организовал специальный штаб по ликвидации последствий снегопада на территориях ЖК

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области организовало специальный штаб по ликвидации последствий снегопада на территориях ЖК. В нем задействованы АО «Мострансавто», заместители глав и Госавтоинспекции Подмосковья.

В ходе анализа обращений жителей во время каникул и в первую рабочую неделю 2026 года были определены узкие места на выездах из ЖК в шести округах. Был выработан механизм действий. Так, специалисты Минтранса Подмосковья и Административно-пассажирской инспекции выезжают на места с проверкой. Если возникает необходимость, на участок направляют спецтехнику для обеспечения проезда автобусов к остановкам.

В дни максимального выпадения осадков в некоторых ЖК выявили очереди на остановках. При этом на маршрутах курсировал полный состав автобусов. Интервалы движения были увеличены из-за сложной дорожной ситуации на фоне снегопада и большого количества личного транспорта.

Работа по ликвидации последствий снегопада ведется в круглосуточном режиме. Также организована работа по вывозу снега.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по устранению последствий циклона.