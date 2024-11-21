Минтранс Подмосковья: пассажиры совершили более 900 миллионов поездок на поездах МЦД-1 и МЦД-2 с начала запуска

С момента запуска первых двух диаметров МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» в 2019 года пассажиры совершили более 900 миллионов поездок на поездах, следующих по нрм. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что в составе диаметров насчитывается 19 подмосковных станций, они позволили обеспечить новый уровень транспортного обслуживания. Каждый день поездки на скоростных поездах осуществляют более 400 тысяч жителей региона. Напомним, что в Подмосковье расположены 49 станций МЦД, из них три новых и 11 — реконструированных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.