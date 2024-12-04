Минтранс Подмосковья: почти 800 километров контактного провода обработали от наледи на МЦК и МЦД

Рабочие обработали от наледи 741 километр контактного провода на МЦК и линиях МЦД, работы проводились ночью, чтобы не препятствовать движению. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

Обработку проводили с помощью отечественной установки, которая закрепляется на платформу специального подвижного состава и равномерно наносит антиобледенительную жидкость на провод. В Мосузле от наледи обработали еще порядка 356 километров контактного провода станционных путей, предназначенных для отстоя поездов. Такие мероприятия будут проводиться регулярно раз в три недели и в условиях непогоды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.