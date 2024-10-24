Минтранс Подмосковья получил более двухсот заявлений на проведение работ на федеральных дорогах

Специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области получили более 220 заявлений на проведение работ на федеральных дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В общей сложности по услуге «Выдача технических условий на проведение работ для дорог ФДА Росавтодор» было выдано 12 положительных решений.

«В рамках услуги специалисты Минтранса Подмосковья направляют межведомственные запросы в федеральные органы власти. Из-за этого срок предоставления услуги увеличивается и составляет до 30 рабочих дней», — говорится в сообщении.

Чаще всего пользователи направляют такие заявки для получения техусловий на строительство или реконструкцию объектов дорожного сервиса, устройство примыкания к федеральной дороге и не только. Воспользоваться услугой можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.