Минтранс Подмосковья: порядка сорока километров дорожного полотна обновили на М-1 «Беларусь»

Дорожники провели ремонтные работы трассе М-1 «Беларусь», в рамках которых они обновили около 40 километров дорожного полотна. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Госкомпанию «Автодор».

Так, ремонтные работы прошли на участке с 17 по 25 километр от МКАД до аэропорта Внуково в Москве, с 95 по 110 километр — в Можайском округе по направлению в Москву, а также с 132 по 160 километр в Можайском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.