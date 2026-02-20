Минтранс Подмосковья призвал автовладельцев к осторожности в период длинных выходных
Автовладельцев в Подмосковье призвали к осторожности в праздники
Фото: [Медиасток.рф]
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало автовладельцев к осторожности и бдительности в период длинных праздничных выходных.
Жителям и гостям области напомнили о недопустимости вождения в состоянии опьянения. Также в министерстве призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.
Пешеходам рекомендовали использовать световозвращатели в вечернее время и осторожно пересекать проезжую часть.
«Не оставляйте детей одних без присмотра, следите, чтобы они катались на санках, тюбингах и ватрушках в безопасных местах и не выезжали на дороги общего пользования», – подчеркнул глава министерства Марат Сибатулин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности использования ремней безопасности в автомобиле.