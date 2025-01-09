Минтранс Подмосковья призвал автовладельцев к осторожности в связи с гололедицей
Водителей в Подмосковье призвали к осторожности из-за гололедицы
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали автовладельцев к осторожности в связи с гололедом и гололедицей, которые ожидаются до конца недели.
Обработка дорог реагентами в регионе проводится в соответствии с погодными условиями. В первую очередь, от гололеда обрабатывают самые опасные участки — это съезды, крутые повороты, мосты и эстакады.
Водителям напомнили о важности соблюдения скоростного режима и дистанции, а также об опасности резких маневров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по модернизации дорожной сети в регионе. Он отметил, что в области снижается число жалоб жителей на работу общественного транспорта.