Минтранс Подмосковья призвал автовладельцев к осторожности в связи с гололедицей

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали автовладельцев к осторожности в связи с гололедом и гололедицей, которые ожидаются до конца недели.

Обработка дорог реагентами в регионе проводится в соответствии с погодными условиями. В первую очередь, от гололеда обрабатывают самые опасные участки — это съезды, крутые повороты, мосты и эстакады.

Водителям напомнили о важности соблюдения скоростного режима и дистанции, а также об опасности резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по модернизации дорожной сети в регионе. Он отметил, что в области снижается число жалоб жителей на работу общественного транспорта.