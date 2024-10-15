Минтранс Подмосковья: рост количества пассажиров на МЖД зафиксировали этим летом

В прошедший летний сезон со станций Московской железной дороги уезжали 338,4 миллиона пассажиров, что на 8,3% больше в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

В ведомстве уточнили, что пассажирами поездов пригородного направления стали 324,7 миллиона человек (+8,4%), дальнего следования — 13,7 миллиона человек (+14,8%). В составе организованных групп было перевезено 227,4 тысячи детей (+4,8%). В этом году на МЖД курсировало 68 туристических составов, что в два раза больше, чем в прошлом году.

«На Московской железной дороге была проделана большая подготовительная работа к летнему сезону. Благодаря слаженным действиям всех участников перевозочного процесса в период повышенного спроса на поездки удалось добиться высоких результатов в пассажирских перевозках», — отметил начальник Московской железной дороги Валерий Танаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.