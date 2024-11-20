Минтранс Подмосковья: ЦППК запустила новый сервис оплаты проезда на электропоездах «Скороход»

АО «Центральная ППК» представила новое приложение «Скороход», которое позволяет пассажирам электропоездов автоматически определять нужные станции, в рамках выставки «Транспорт России-2024». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.

Помимо этого, с помощью сервиса можно будет изменить маршрут, полную стоимость он спишет в конце поездки за проделанный путь. Теперь пассажиры могут не пользоваться валидаторами. Площадку компании на выставке в Гостином дворе выполнили в формате двух станций — Настоящего и Будущего, которые связаны маршрутом через новое приложение.

«Мы прошли большой путь: от обычной кассы с бумажными билетиками до инновационного сервиса с автоматическим определением станций, который стал пятой ступенью эволюции способов оплаты проезда. Новейшее цифровое решение в течение месяца находилось на этапе закрытого бета-тестирования фокус-группой, куда вошли наши активные пассажиры, а сегодня его уже можно скачать на Android и iOS», — рассказал директор по информационным технологиям ЦППК Игорь Евдокимов.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение и пройти регистрацию. Начать поездку можно в одно нажатие, пройти на станции с турникетами можно будет по штрих-коду или NFC. До конца 2024 года такую возможность в тестовом режиме запустят на участке от Ярославского вокзала до Мытищ, далее зону будут расширять.

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