Минтранс Подмосковья: ЦППК завершила подготовку пригородных поездов к зимнему сезону

Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) завершили подготовку поездов к зимнему сезону, за три месяца они проверили почти 4 тыс. вагонов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.

В рамках этой работы осмотр прошли 376 поездов, включая «Иволгу» всех четырех поколений, составы ЭП2Д и ЭП2ДМ. Специалисты проверили системы отопления, вентиляции и кондиционирования, обеззараживатели и осушители воздуха и другие системы. В число депо — лидеров по объему работ вошли Раменское, Апрелевка и Железнодорожная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.