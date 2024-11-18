Минтранс Подмосковья: железнодорожники усилят профилактическую работу на переездах

Железнодорожники и сотрудники ГИБДД усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах МЖД и проведут рейды о необходимости соблюдать правила дорожного движения, работы пройдут в рамках акции «Внимание, переезд!». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

В сообщении уточнили, что в 2024 году на переездах МЖД произошло 24 ДТП, что на два случая меньше прошлогоднего показателя. 10 аварий из общего числа пришлось на Подмосковье. Все ДТП произошли из-за того, что водители пытались проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.