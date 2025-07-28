Минздрав Подмосковья: четыре централизованные лаборатории откроют в регионе до конца года

Заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин рассказал о развитии лабораторной службы в Подмосковье.

В Подмосковье ведется работа по созданию современной централизованной системы, благодаря которой диагностика становится быстрее и доступнее для жителей.

На данный момент централизованные лаборатории открыты в Одинцово, Лобне и Королеве. До конца этого года планируется открыть еще четыре подобных учреждения.

Сейчас в лабораториях региона 81% всех анализов выполняются в срок — не более чем за 72 часа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе будет расширена сеть высокотехнологичной медпомощи.