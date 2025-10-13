Минздрав Подмосковья: порядка 200 семей медработников получают компенсацию за аренду жилья в регионе
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье ежемесячную компенсацию за аренду жилья получают порядка 200 семей медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
«Понимаем, что жилищный вопрос — один из самых главных и для медработника, и для его семьи. Поэтому в Подмосковье введен целый комплекс программ, направленный на его решение», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Размер выплаты составляет до 30 тыс. руб. для одного медработника и до 45 тыс. руб. для супружеской пары медиков. Подать заявку на получение меры поддержки можно на сайте госуслуг региона.
