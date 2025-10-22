Минздрав Подмосковья представил управленческие практики на Национальном конгрессе
Подмосковье приняло участие в конгрессе «Национальное здравоохранение»
Фото: [Медиасток.рф]
Представители Министерства здравоохранения Московской области приняли участие в IV Национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение 2025».
Так, зампред областного правительства — глава министерства Максим Забелин выступил на двух сессиях и рассказал об опыте региона по повышению доступности медпомощи и внедрению цифровых инструментов.
«Использование современных аналитических инструментов позволяет повысить эффективность работы медицинских организаций, улучшить планирование кадровых ресурсов и сделать систему здравоохранения региона более гибкой и ориентированной на потребности пациентов», — отметил он.
Участниками конгресса стали медики и представители власти. В его рамках обсуждаются самые актуальные вопросы в сфере здравоохранения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл съезд педиатров региона.