Минздрав Подмосковья: треть женщин в регионе выбирает партнерские роды

В Подмосковье с начала 2025 года более 3,1 тыс. женщин выбрали партнерские роды. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что этот показатель составляет треть от общего числа родов, проведенных в области с начала года.

Эта услуга бесплатная. Все, что необходимо, — сдача партнером анализов для доступа в родильную палату.

В перинатальных центрах и роддомах региона можно выбрать любые виды родов, включая мягкие, вертикальные, в сопровождении доулы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником фельдшеров. По словам главы региона, в области трудятся около 5,7 тыс. таких медработников.