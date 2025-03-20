Минздрав Подмосковья: треть женщин в регионе выбирает партнерские роды
Более 3 тыс. женщин в Подмосковье с начала года выбрали партнерские роды
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В Подмосковье с начала 2025 года более 3,1 тыс. женщин выбрали партнерские роды. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В ведомстве отметили, что этот показатель составляет треть от общего числа родов, проведенных в области с начала года.
Эта услуга бесплатная. Все, что необходимо, — сдача партнером анализов для доступа в родильную палату.
В перинатальных центрах и роддомах региона можно выбрать любые виды родов, включая мягкие, вертикальные, в сопровождении доулы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником фельдшеров. По словам главы региона, в области трудятся около 5,7 тыс. таких медработников.